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Miniklerden anlamlı mesaj, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim"

12.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te minik öğrenciler büyüklerine anlamlı bir mesaj vererek, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" dediler.Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerin Korona virüs (Covit-19) salgını sürecinde dışarı çıkamadıklarından dolayı sıkılmalarına karşı uzaktan eğitimini bu sefer okul bahçesinde buluşarak, yüz yüze yaptılar.

Bilecik’te minik öğrenciler büyüklerine anlamlı bir mesaj vererek, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" dediler.
Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerin Korona virüs (Covit-19) salgını sürecinde dışarı çıkamadıklarından dolayı sıkılmalarına karşı uzaktan eğitimini bu sefer okul bahçesinde buluşarak, yüz yüze yaptılar. Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralı uygun şekilde öğretmenleri ile bir araya gelen öğrenciler, uçurtma uçurarak, okul duvarlarına boyama baskılar yaptılar. Hep bir arada eğlenmeyi özleyen çocuklar bir de büyüklere "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" diyerek, anlamlı bir mesaj verdiler.
Etkinlik sonunda çocuklara hikaye kitabı verildi.

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