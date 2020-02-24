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Miniklerden atık getirme merkezine ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 24.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi 1.

Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden Bitez Gülümser Mehmet Danacı Anaokulu öğrencileri, evlerinde ve okullarında biriktirdikleri geri dönüşebilen atıkları da beraberinde getirerek geri dönüşüme katkıda bulundu.
Öğrencilere burada Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından geri dönüşümün faydaları, evlerde geri dönüşüme verilebilecek malzemeler hakkında bilgi verildi. Yetkililer tarafından verilen bilgileri çok dikkatli bir şekilde dinleyen minikler, getirdikleri atıkları da kendi elleriyle tesiste geri dönüşüme gönderdiler.
“Yarını bugünün çocukları kurtaracak” eTwinning projesi kapsamında bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Anaokulu öğretmeni Leyla Açığ; “Amacımız doğayı televizyon ve bilgisayardan öğrenen, doğal yaşamdan uzak büyüyen çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamayı hedefliyoruz. Bu gezimizin amacı da çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında farkındalıklarını geliştirmek” dedi.

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