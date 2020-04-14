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Miniklerden Başkan Yılmaz’a resimli mesaj

MERSİN HABERLERİ  | 14.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin minik öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a olan sevgilerini evlerinde resmettikleri çiçeklerle gösterdi.Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde ’evde kal’ çağrısı yapan miniklerden bu kez de Başkan Yılmaz’a mesaj gecikmedi.

Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin minik öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a olan sevgilerini evlerinde resmettikleri çiçeklerle gösterdi.
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde ’evde kal’ çağrısı yapan miniklerden bu kez de Başkan Yılmaz’a mesaj gecikmedi. Karantina günlerini öğretmenlerinin verdiği dersler eşliğinde hem yararlı hem de eğlenceli etkinliklerle değerlendiren minikler, çizdikleri çiçek fotoğraflarıyla "Atsız Başkanım bu çiçekler sizin için" diyerek en simgesel sevgi mesajını verdiler.
"Çocuklarımızın sevgisi en büyük mutluluğumuz"
Çocukların her fırsatta yanlarında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Yeniden çocuklarımızla buluşacağımız güzel günleri iple çekiyoruz" dedi. "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte çocuklarımızın böyle mesajlar göndermesi bizlerin çalışma şevkini daha da güçlendiriyor" diyen Yılmaz, "Sosyal mesafeyi koruduğumuz bu süreçte bir araya gelemesek de gönüllerimiz bir. Belediye kreşimizin öğrencileri de bizlere olan sevgilerini minik elleriyle çizdikleri çiçeklerle illetti. Bu güzel jestlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum. Daha güzel yarınlar için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sağlıklı bir gelecek için bu süreçte evlerimizde kalalım. Güler yüzünüzün daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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