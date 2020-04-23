YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Miniklerden ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Miniklerden ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit İlçe Müftülüğü Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.Korona virüs salgınından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Van’ın Edremit İlçe Müftülüğü Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.
Korona virüs salgınından etkilenen ailelere destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ise "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla destek verdiği yardım kampanyasına destek devam ediyor. Edremit’te Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak isteyen Erdemkent 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri de kumbaralarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak için Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim ettiler.
Miniklerin biriktirdiği harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamaları ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Murat Karayiğit, bu anlamlı bağıştan dolayı minikleri ve ailelerini tebrik ederek, "Yaşları küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim. Bu bağışlar gösteriyor ki geleceğimiz umut vaad ediyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.