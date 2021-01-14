YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

14.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

Her yıl 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası’nda Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri, hazırladıkları etkinliklerle enerji tasarrufun önemine dikkat çekti.Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri bir birinden renkli etkinliklerle Enerji Tasarrufu Haftasını kutladı.

Her yıl 11-17 Ocak günleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası’nda Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri, hazırladıkları etkinliklerle enerji tasarrufun önemine dikkat çekti.
Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri bir birinden renkli etkinliklerle Enerji Tasarrufu Haftasını kutladı. Öğrenciler hazırladıkları etkinliklerle tasarrufun önemine dikkat çekti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyenin kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin önemli gün ve haftaları hazırladıkları etkinliklerle yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Bu anlamda her yıl 11-17 Ocak günleri arası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası içinde bir etkinlik hazırladıklarını ifade eden Semih Esen, bu etkinlikle amaçlarının küçük yaşta öğrencilere enerji tasarrufunun önemini aşılamak olduğunu kaydetti.
Başkan Semih Esen, “Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar çok önemlidir. Biz de çocuklarımıza bu alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz. Enerji kaynakları özellikle son yıllarda ülkemiz ve dünyamız için çok büyük önem arz etmekte. İnanıyoruz ki öğrencilerimize bu bilinci şimdiden aşılarsak, gelecek için de kaygımız bir o kadar azalacak. Bu amaçla hazırladığımız etkinliklerde kreş öğrencilerimiz, ‘enerji tasarrufu’nun önemini öğreniyor. Bunu da ‘bir damla su dünyayı kurtarır’ diyerek en güzel şekilde anlatıyorlar. Dilerim minik öğrencilerimiz bu etkinlikle farkındalık oluşturur ve biz büyüklere de örnek olurlar” dedi.

Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Demirgül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor

Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor

Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ulaşımı tek hattan yapılacak

Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ulaşımı tek hattan yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.