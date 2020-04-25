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Miniklerden işaret dili ile ‘Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay’ mesajı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğretmen adaylarından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, minik kalplerle işaret dile dili ile "Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay" video mesajı hazırladı.Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğretmen adaylarından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, minik kalplerle işaret dile dili ile "Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay" video mesajı hazırladı.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Yakup Burak’ın Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans öğrencileri ile birlikte yürüttükleri "Topluma hizmet uygulamaları" dersi kapsamında öğretmen adayları “Evde kal, sağlıkla kal, iyi ki varsın Yeşilay” temalı video mesajı hazırladı.
Projede, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri çocuklara farkındalık kazandırmak ve iletişim dillerini artırmak amacıyla Hatice Erkut Anaokuluna devam eden okul öncesi dönem çocuklara işaret dilini öğretmeyi amaçladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yaşanan bu süreçte güzel bir dayanışma örneği olan bu projede emeği geçen başta Hatice Erkut Anaokulu yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerine teşekkür ederiz. İşaret dilini öğrenmemizde bize destek veren Özel Eğitim Bölümü öğrencileri Feryal Semerci ve Alperen Özen’ e minnettarız. Meslektaşlarım Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Aksin Yavuz ve Dr. Öğretim Üyesi Yakup Burak’ a ve Okul Öncesi Eğitim topluma hizmet uygulamaları öğrencilerime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Okul öncesi dönem çocuklarımızın YEŞİLAY’a olan duyarlılıkları ile hazırladıkları mesajı sizlerle paylaşıyoruz. #EvdeKal #SaglıklaKal #Yeşilay #Trakya Üniversitesi” denildi.

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