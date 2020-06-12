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Miniklerden sosyal mesafeli ve maskeli spor gösterisi

ERZURUM HABERLERİ  | 12.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Spor Her Yerde’ projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler Kale Kent Meydanı’nda gösteri yaptı.Spor Koordinatörü Hakan Ülgü ile GSİM Spor Şube Müdürlüğü’nden Yunus Kumbasar ile Şaban Polat yönetiminde antrenörler Muhammet Çelebi ve Yıldırım Gündoğdu nezaretinde karate ve kort tenisçiler gösteri yaptı.Kale Kent Meydanı’nda organize edilen ‘Spor Her Yerde’ projesinde karateciler kata gösterisi yaparken, tenisçiler de vatandaşlara tenis gösterisi yaptı.Etkinlikte minik ve yıldız sporcular gösteri esnasında maske takarak sosyal mesafeyi korudular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Spor Her Yerde’ projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler Kale Kent Meydanı’nda gösteri yaptı.
Spor Koordinatörü Hakan Ülgü ile GSİM Spor Şube Müdürlüğü’nden Yunus Kumbasar ile Şaban Polat yönetiminde antrenörler Muhammet Çelebi ve Yıldırım Gündoğdu nezaretinde karate ve kort tenisçiler gösteri yaptı.
Kale Kent Meydanı’nda organize edilen ‘Spor Her Yerde’ projesinde karateciler kata gösterisi yaparken, tenisçiler de vatandaşlara tenis gösterisi yaptı.
Etkinlikte minik ve yıldız sporcular gösteri esnasında maske takarak sosyal mesafeyi korudular. Korona virüsle mücadele kapsamında son derece kontrollü bir spor gösterisi yapan gençler vatandaşlardan alkış aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Spor Her Yerde’ projesi kapsamından belirlenen gün ve tarihlerde diğer spor branşlarında da gösteriler devam edecek.

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