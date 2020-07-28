YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan İzmit Kart sahibi ailelerin çocukları için Kurban Bayramı öncesi ücretsiz saç kesim hizmeti verdi.

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

İzmit Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan İzmit Kart sahibi ailelerin çocukları için Kurban Bayramı öncesi ücretsiz saç kesim hizmeti verdi. Kesim sonrasında çocuklara hediyeler verildi.
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İzmit Kart sahibi ailelerin 0-18 yaş aralığındaki çocukları için saç kesim hizmeti yapıldı. Belsa B Blokta yapılan saç kesimi ve tıraş işlemleri Kocaeli Kuaförler Odası ve Berberler Odasından gönüllü berber ve kuaförler tarafından gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında çocuklar bayrama hazırlandı.
İzmit Belediyesi ekipleri saç kesimi sonrası çocuklara bayram mendili, kitap ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verirken, ebeveynler de uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:27
Yatsı
22:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Erdem Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.