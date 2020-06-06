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  4. ‘Minnettarız’ yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı

‘Minnettarız’ yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı

ORDU HABERLERİ  | 06.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘minnettarız’ mektup yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, evlerinde yapılan törenle madalya ve hediyelerine kavuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları İçin düzenlediği ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ mektup yarışmasına katılan Fatsa Gençlik Merkezi Üyesi Süheyla Elma, online olarak gerçekleştirilen, 7 bin 562 kişinin katıldığı ve 13-17 ile 22-29 yaş aralığında düzenlenen yarışmada 13-17 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘minnettarız’ mektup yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, evlerinde yapılan törenle madalya ve hediyelerine kavuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları İçin düzenlediği ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ mektup yarışmasına katılan Fatsa Gençlik Merkezi Üyesi Süheyla Elma, online olarak gerçekleştirilen, 7 bin 562 kişinin katıldığı ve 13-17 ile 22-29 yaş aralığında düzenlenen yarışmada 13-17 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Süheyla Elma’nın Fatsa İlçesinde bulunan evlerinde yapılan törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gönderilen hediyeler Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin ve Süheyla Elma’nın annesi ve babası tarafından takdim edildi.
Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi 9’uncu sınıfta eğitimini sürdüren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldum, bu yüzden çok mutluyum. Öncelikle Gençlik ve Spor bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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