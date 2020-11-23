Mir Holding yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Çeşitli işbirlikleri ve görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları ve holding yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’un kalkınması için gerçekleşecek her türlü çalışmanın içerisinde bulunacaklarını söyledi.

Mir Holding ile yapılabilecek proje ve işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, holdingin devam eden çalışmalarını inceleyen Rektör Çomaklı şunları ifade etti: "Biz bilgi üreten bir kurumuz. Ancak günümüzde üretilen bilgi, direkt veya dolaylı bir şekilde ekonomiye yansımıyorsa fazla bir anlamı kalmıyor. Dünya üniversiteleri artık bu kriterlerin üzerine kuruluyor. Atatürk Üniversitesi olarak biz de bunu başarmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde her alanda büyük bir bilgi potansiyeli var. Bunu kullanarak üniversite-sanayi iş birliklerini geliştiriyoruz" dedi.

Misafirperverliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Mirmahmutoğulları, Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mir Holding’in AR-GE, teknoloji geliştirme, test ve laboratuvar ölçekli üretim hizmetleriyle ön plana çıkan bir kurum olduğunu belirten İbrahim Mirmahmutoğulları, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ile gerçekleştirilecek çalışmaların kendilerine güç katacağını aktardı.

