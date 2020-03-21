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Miraç Kandilinde korona duası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyanın korona virüsü belasından kurtulması için dua ettiKaraköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Kandilinde korona duası

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyanın korona virüsü belasından kurtulması için dua etti
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baydilli, tüm İslam aleminin kandilini kutlarken, tüm dünyanın korona virüsünden kurtulması için dua etti. Baydilli mesajında,"Bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Miraç Kandili, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı gecelerinden biridir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Çünkü Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Bu mübarek gecenin hürmetine Allah bize de doğru yolda yürümeyi ve İslam’a hizmet etmeyi nasip etsin. Bu mübarek gecede yapılacak olan dualarla tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’mizde de görülen korona virüs hastalığının sonu olur. Bu mübarek gecede inşallah Türkiye ve İslam üzerindeki kötülükler def olur ve iyilik yayılır. Bu duygu ve düşüncelerle başta virüs nedeniyle büyük bir mücadele eden sağlık çalışanlarının, Karaköprülü hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder hayırlara vesile olmasını Cenap-ı Allah’tan temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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