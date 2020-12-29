Miran: “İstihdam çeşitliliği kamuyu tehdit ediyor”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sözleşmeli istihdamdaki çeşitliliğin kamuyu, sözleşmeliliğin ise çalışanları tehdit ettiğini söyledi.

Sendika olarak kamuda sözleşmeli personel istihdamının 2 yıl önce gerçekleştirdikleri ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son’ şurası ile masaya yatırıldığını, bu konuda rapor hazırlayıp ilgili makamlarla paylaşımda bulunduklarını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, o günden bugüne sözleşmeli sözleşmeli istihdama devam edilmesi ve sözleşmeli sayısının her geçen gün daha da artmasının sorun yumağını büyüttüğünü hatırlattı. Miran, “Bu sürdürülebilir bir istihdam politikası değildir. Kamu bir bütün olarak ele alınmalı, daha fazla zaman geçmeden bu konu ele alınmalıdır. İstihdam tek tip, atamalar kadrolu olmalı, mevzuat tekleşmelidir.” Sözleşmeli istihdamdaki çeşitlilik kamuyu, sözleşmeli çalışma da çalışanları tehdit ediyor” dedi.

Özlük haklarında farklılıklar var

Yaşanan sıkıntıyı anlatan ve bu sıkıntının eğitim alanında daha çok yaşandığını anlatan Miran, aynı kurumda, aynı unvanda, aynı odada çalışan personel üçe ayrıldığını ve aralarında özlük olarak da farklar bulunduğunu aktardı. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kadrolu-süresiz sözleşmeli ve süreli sözleşmeli diye aynı işi yapan ama ayrı ayrı istihdam edilen kamu personelinin yaşadığı duyguyu tahmin etmek zor değil. Kamuda sözleşmeli istihdam biçimi 40’ı aştı ve kadrolu-sözleşmeli istihdama özlük açısından bakıldığında fark 20’ye ulaşmış durumda. Bu sürdürülebilir bir istihdam politikası değildir. Memnuniyetsiz kamu personeli oluşturmanın ülkeye de çalışana da bir faydası yok”