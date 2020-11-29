Miran: “Sözleşmeli ve ücretli çalışma yerine kadro verilsin’

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki hususlarla ilgili somut adımlar atılmasını beklendiğini, bu çerçevede sözleşmeli öğretmenlik ve benzeri uygumalar yerine kadrolu atamaların gerçekleştirilmesi gerektiğini işaret etti.

Kadrolu istihdam esas alınmalı

Aileleri bölen, öğretmenin zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden, aynı işi yapanlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, hak ve ücretlerde haksızlıklara kapı aralayan, hakkaniyete uygun olmayan ve çalışma barışına halel getiren sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla ve ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenliğe bir an önce son verilmesi gerektiğini vurgulayan Eyüp Bülent Miran, “Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alınmalı ve önümüzdeki süreçte atamalar kadrolu yapılmalıdır. 23 Ekim 2018 tarihinde duyurulan 2023 Vizyon belgesindeki hususların ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hizmet puan üstünlüğüne göre atama

Başkan Miran, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak, norm açığı oluştukça atamaların gerçekleşmesinin bu sıkıntıyı çözeceğini belirtti. Bu uygulandığı taktirde öğretmen açığı oluşmayacağını ve sınıfların boş kalmayacağını vurgulayan Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmen açığını hızlıca giderecek olan bu uygulama ile ücretli öğretmenlik gibi ucuz işçilik yöntemlerine de ihtiyaç kalmayacaktır. Biz, iller arası yer değişikliği süreçleri için de benzer bir yöntemin uygulanabileceğini düşünüyor ve öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuda yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869- E.13365395 sayılı yazılarında öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilebilecektir’ denildiğini belirtmişti. Bakan Selçuk, “Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, gerek uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları gerekse yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilecektir” diyerek sistemin sürdürüleceği mesajını vermişti.

