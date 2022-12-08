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Miras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur oldu

08.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kendisine miras kalan arsada yapılan daireleri 100 aileye satan öğretim görevlisinin, arsanın değer kazanması üzerine tüm projeyi bloke ederek binden fazla insanı mağdur ettiği öne sürüldü.

Miras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur oldu

A.Y., kendisine miras kalan arsada yapılan daireleri yüz aileye sattı. Arsa sahibi A.Y. tarafından müteahhitlere açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Davaya ne A.Y. ne de avukatı katıldı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Gölbaşı’ndaki projeden daire alan mağdurlardan Ali Fuat Bozkaya, belli tarihler arasında daireler aldıklarını ve mağdur edildiklerini söyleyerek, “Tapularımızı da aldık. Tapularımızda bu beyefendinin ve ailesinin imzası var. Bu şahıs şu anda kendi rızasıyla 2019 yılında iptal ettiği fesih sözleşmesini 2021 yılında dava açtı. Konu sürüncemede kalsın, uzasın ve insanlar bırakıp gitsinler diye. Bizler dediğimiz, burası iki yüz on iki dairelik devasa bir proje; kimisinin bir dairesi var, kimisinin iki, kimisinin üç dairesi var. Şu anda bu davanın ilk duruşması görülecektir. Mahkemede teminat almadan ihtiyati tedbir kararı konuldu. Tabii bizim hukuka, mahkemeye ve adalete saygımız sonsuz, ihtiyati tedbir kararı konduktan sonra bizim projemize, eserimize kavuşmamamız yetmiyormuş gibi satamıyoruz ve oturamıyoruz. Vatandaş iskana başvuruyor. İki yüz on iki aile, bin nüfus ve çocuklarımızla beraber bizi mağdur eden, bir kişidir. Bu şahıs hepimizi mağdur etti. Projemize kavuşamıyoruz, mağduruz. Sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Adalete sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

"GÖLBAŞI’NIN ORTASINDA İKİ YÜZ ON İKİ DAİRE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ"

Satın aldıkları dairelere kavuşamamaları sonucunda arsa sahibi ile görüştüklerini ve sadece kendilerine “Haklısınız” denilerek bu konuya dair hiçbir çözüm üretilmediğini aktaran Mağdur Bozkaya, “Biz burada taraf değiliz. Biz hukuki açıdan korunan mağdur üçüncü kişileriz, hak sahibiyiz. Olayın müeyyidesini, cezasını niye biz çekiyoruz? On yıldır bekliyoruz, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu evler öylece duruyor. Gölbaşı’nın ortasında iki yüz on iki daire çürümeye terk edilmiş” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında, hakim tarafından teminat karşılığında ihtiyati tedbirin devamına karar verildiği ve teminat yatırılmaz ise daireler üzerindeki blokajın kaldırılmasıyla dairelerin yapılabileceği öğrenildi.

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