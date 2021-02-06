Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Sarayköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Sarayköy’de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kumluca, Tırkaz, Caber ve Uyanık mahallelerinde gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. 4 mahallede toplam 1100 hektar alan tescil edildi, 970 tapu dağıtıldı. Arazi toplulaştırma çalışmalarının ardından Şehit Hüseyin Kuş Parkı’nda tapu teslim töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle açık havada düzenlenen törene sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Projenin 5 ilçe de 34 mahallede uygulandığını ifade eden DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, “Sarayköy’de şu anda 4 mahallemiz tamamlandı. Bu senenin başında da 10 milyon lira ödenek geldi ve DSİ bütçesi 2,5 ile 3 kat arttı. İnşallah yüklenicimiz ödenekten bağımsız bir şekilde projelerini çok hızlı bir şekilde hizmete getirecek. Toplulaştırmak çok önemli, toplulaştırmanın başarısı çiftçinin başarısı. Burada birinci adım belediye başkanımız ve muhtarlarımızdan geliyor. Onların katılımı olursa başarılı bir proje oluyor. Gerçekleştirilen proje bizim değil evlatlarımızın projesi aslında. Onlara verimli topraklar bırakmak hepimizin görevi” dedi.

“Çalışmanın diğer bölgelere örnek olmasını diliyorum”

Sarayköy Kaymakamı Cantürk, “Devletimizin vatandaş ve çiftçi ile uyum içinde gerçekleştirdiği projenin başarısını paylaşıyoruz. Bu çalışmanın diğer bölgelere örnek olmasını diliyorum. Toplulaştırma çiftçilerimizin üretimlerine de yansıyacaktır. Bundan sonra daha verimli ve daha modern bir üretimi hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Bence bu bir reform değil bu bir devrim”

Arazi toplulaştırma çalışmalarının yakından takipçisi olduğu ve her zaman olacağını belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Bugün toplulaştırma çalışmaları biten Caber, Uyanık, Tırkaz ve Kumluca Mahallelerimizin tapularını dağıtacağız. Bildiğim kadarıyla Sığma ve Ada mahallelerimizde önümüzdeki günlerde başlayacak. Burada emek sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, DSİ Bölge Müdürlüğüne, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize emanet edilmiş topraklarımızı en verimli ve modern şekilde kullanıp gelecek nesillere en verimli şekilde aktarılması için yapılması gereken bir çalışma. Bence bu bir reform değil bu bir devrim. Bu devrimi en güzel şekilde gerçekleştirelim” diye konuştu.