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Miray Daner, yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 00:37 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Miray Daner, başrolünde oynayacağı Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için imaj değişikliğine gitti. Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı isimli dizide Nejat İşler, Boran Kuzum ve Erkan Can'la başrolleri paylaşan Miray Daner'in son hali hayranlarının beğenisini kazandı.

Miray Daner, yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü. Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, sosyal medyada da gündem oldu.

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SAYGI - BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ HAKKINDA

Behzat Ç.'deki acımasız iş insanı olan Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' yakında Blu TV platformunda yayınlanacak. Inter Medya'nın yapımcısı olduğu dizide,Nejat İşler’in canlandırdığı fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hayatını ve yeni hikayelerini anlatılacak.

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Dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını iddialı anlatım tarzıyla gündeme taşıyacak.

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Dizinin senaristliğini Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi’nin de senaryosunu yazan Ercan Mehmet Erdem yaparken, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı üstleniyor.

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