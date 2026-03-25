SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Mircea Lucescu'dan Fatih Terim ve Arda Güler sözleri!

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem Türkiye’nin hem de Romanya’nın Dünya Kupası’na gitmeyi hak ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya, yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Türkiye’ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesi Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve başarılı savunmacı Radu Draguşin karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Her iki takım için de çok zor bir maç olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Lucescu, "Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu. Türkiye için de başarılar kazandırdım. Türk mili takımı için bir sürü futbolcular buldum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa’nın sayılı statlarından biri oldu. Herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da çok değerli futbolcuları var. Herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİNİ BİLİYORUM"

80 yaşındaki teknik adam, Arda Güler’in yıldız bir futbolcu olduğunu ancak Türkiye’de Arda gibi birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirerek, "Kenan, Zeki, Merih gibi.. Futbol 11’e 11 oynanıyor. Onlar Arda’ya destek verirse Arda da güzel işler yapar. Türk milli takımına saygı duyuyorum. Montella’yı da tanıyorum. Türkiye’de saygı duyduğum başka bir hoca da Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Rumen futbolcular getirdi buraya. Türkiye’nin değerlerini biliyorum ama bizim de değerli bir takımız var. Sakatlıklar yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"MAÇ BU STADA ALINDIĞINDA ÇOK SEVİNDİM"

Dolmabahçe’ye her zaman sevinçle geldiğini ve maçın bu stada alındığını duyduğunda çok sevindiğini aktaran Mircea Lucescu, "Türkiye’de her maçta güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası’na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz gidemiyoruz ama kim giderse hak ediyor" diye konuştu.

RADU DRAGUŞİN: "BUNU BİR FİNAL MAÇI GİBİ GÖRÜYORUZ"

Beşiktaş Park’ta büyük bir taraftar baskısı olacağından bahseden Radu Draguşin ise, "Bunu bir final maçı gibi görüyoruz. Bunu da yarın göstereceğiz. Çok büyük bir taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla da oynadım. Türk taraftarları büyük baskı oluşturuyor. Ama biz alışığız bu duruma. Önemli olan grup olarak çok iyiyiz. Grup olarak başarıları elde ettik" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Romanya son dakika dünya kupası lucescu milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.