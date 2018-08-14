Miroslav Stoch'un formasını giydiği Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe kariyerine "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek başlayan Miroslav Stoch, sarı lacivertlilerden gittikten sonra Çekya ekibi Slavia Prag'ı tercih etmişti.
Sezon başında yaptığı açıklamada takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği hayalini kurduğunu söyleyen Stoch, bu hasrete Çekya'da da son veremedi.
Stoch'un takımı Slavia Prag, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
28 yaşındaki Stoch'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi maçı bulunmuyor.
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