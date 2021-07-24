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Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

24.07.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de misafir olarak kaldığı arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken sıkışan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki arkadaşı M.M'nin evinde misafir olarak kalan M.D. (26) dışarıda kalınca çatıdaki havalandırma boşluğundan eve giremeye çalıştı.

Ev sahibi M.M, bir süre sonra arkadaşı M.D'nin havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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