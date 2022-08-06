YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz"

06.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını "önemli" olarak nitelendirdi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sükunetin sağlanması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda harp okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada Gazze'deki durum ve tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığının Youtube hesabından yayınlanan konuşmasında Sisi, "Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi ve bizim rolümüz olumlu. Filistinli ve İsraillilerle temaslarımızda kriz, şiddet ve savaşın olmaması yönündeki arzumuzu ilettik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de işlerin kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla temaslarda bulunduklarını söyleyen Sisi, "Gazze Şeridi'nde sükuneti, istikrarı ve barışı yeniden sağlamak için ortaklarımızla büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Dünyanın tahıl koridoruna ihtiyacı var

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına da değinen Sisi, söz konusu anlaşmayı "önemli" olarak niteledi.

Dünyanın söz konusu tahıl sevkiyatına olan ihtiyacına vurgu yapan Sisi, "Çıkan tahıl miktarı çok büyük ve dünyanın buna ihtiyacı var. Bu, devam etmesini umduğumuz olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Sisi, Tayvan kriziyle ile ilgili ülkesinin tutumuna ilişkin ise "Mısır tek bir Çin devletinden yanadır." dedi.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 16 yaşındaki genç kızı tabancayla vuran zanlı, intihar girişiminde bulunduİstanbul'da 16 yaşındaki genç kızı tabancayla vuran zanlı, intihar girişiminde bulundu
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMalatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
gazze şeridi

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Efsane Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcak hava, ter, kaşıntı! Cinsel ilişki öncesi ve sonrası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.