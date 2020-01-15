Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Kalın paylaşımında, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesine yer verdi.

