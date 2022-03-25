SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mısır - Senegal maçı CANLI İZLE! Mısır - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Mısır - Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mısır - Senegal muhtemel 11'ler...

Mısır - Senegal maçı CANLI İZLE! Mısır - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Mısır - Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mısır - Senegal muhtemel 11'ler...

25.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşlar, Mısır - Senegal maçına dair detayları öğrenmek için sorular sormaya başladı. İşte heyecanla beklenen Mısır - Senegal karşılamasına dair detaylar!

Mısır - Senegal maçı CANLI İZLE! Mısır - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Mısır - Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mısır - Senegal muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası elemeleri heyecanı sürüyor. 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Mısır, topladığı 14 puanla grubu lider tamamladı. H Grubu'nda yer alan Senegal ise 16 puan toplayarak grubu zirvede noktalamıştı. Sporseverler Mısır - Senegal maçının saat kaçta ve hangi kanaldan yayımlanacağına dair sorulara hız verdi. Mısır - Senegal maçına dair sorulan soruların cevabı haberimizde...

MISIR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Mısır - Senegal maçının yayıncısı bulunmuyor.

MISIR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Mısır: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; H Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet

Senegal: Mendy; M. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy, Gueye; Mane, Kouyate, Sarr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir?
Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Gözler Fatih Terim'de...Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Gözler Fatih Terim'de...
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.