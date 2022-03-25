Mısır - Senegal maçı CANLI İZLE! Mısır - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta? Mısır - Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mısır - Senegal muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası elemeleri heyecanı sürüyor. 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Mısır, topladığı 14 puanla grubu lider tamamladı. H Grubu'nda yer alan Senegal ise 16 puan toplayarak grubu zirvede noktalamıştı. Sporseverler Mısır - Senegal maçının saat kaçta ve hangi kanaldan yayımlanacağına dair sorulara hız verdi. Mısır - Senegal maçına dair sorulan soruların cevabı haberimizde...

MISIR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Mısır - Senegal maçının yayıncısı bulunmuyor.

MISIR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Mısır: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; H Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet

Senegal: Mendy; M. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy, Gueye; Mane, Kouyate, Sarr

