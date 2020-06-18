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Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mısır tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyünde M.O.

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mısır tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyünde M.O. isimli şahsın arazisinde arama tarama yapıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın mısır ektiği tarlada 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri kökleriyle beraber sökülerek imha edildi.
Jandarma ekipleri M.O., isimli şahsı gözaltına alarak sorgulamak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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