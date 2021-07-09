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Mısır'daki idam kararları Kocaeli'de protesto edildi

09.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'daki idam kararları Kocaeli'de protesto edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 50'den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararına tepki gösterdi.

Cuma namazının ardından İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi avlusunda bir araya gelen grup üyeleri adına konuşan teşekküllerin dönem başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, şehadete kavuşan Muhammed Mursi'nin dava arkadaşlarının, aynı şartlarda yargılanarak idama mahkum edilip teker teker infaz edildiğini söyledi.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların, dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Akbulut, "Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'dikdatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu iki yüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar." dedi.

Akbulut, dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarını bıkmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kararlar, uydurma iddialar ve dosyalar, asılsız deliller, işkenceyle yazılmış ifadeler, savunma hakkı imkanı olmadan, Sisi rejiminin emir komuta zincirindeki yargıçlar tarafından alınmıştır. Yine başka davalarda verilen yüzlerce idam kararı onanmış kişiler de her an infaz edilmekle karşı karşıyadırlar ve infazlar, kimseye haber verilmeden ansızın yapılmaktadır. İdam kararı verme yetkisi bulunan Sisi de bu karara onay verirse idamlar her an infaz edilebilir. İdamları durdurmaya yönelik gerekli adımları atan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanlığımız yetkililerine, kanaat önderlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza teşekkür ederiz."

Gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.

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