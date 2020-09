Misli.com 3. Lig: Manisaspor: 0 Diyarbekirspor A.Ş.: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisaspor kendi evinde Diyarbekirspor A.Ş.’ye 1-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Önsal xx, Furkan Kocayıldız xx, Cem Harman xx

Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni xx, Emir Tahir Koşan xx, Umut Kezgin xx, Muhammed Furkan Kaplan xx, Yusuf Tekin xx, Atakan Cidam xx (Dk.88 Eray Göl ?), Vahap Aydemir xx, Bilal Budak xx, Cevdet Enes Varbil x (Dk.46 Aykut Yüce x), Gökhan Yılmaz xx (Dk.68 Enes Ok x), Anıl Bozkurt xx

Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş xx, Barış Sağır xx (Dk.78 İbrahim Has xx), Enes Keskin xx, Alpay Cin x (Dk.46 Okan Dernek x), E.Can Sayar xx, Reşo Akın xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben xx, Ethem Pülgir x (Dk.46 Mustafa Pınar x), Mustafa Emre Can xx, M.Fuat Gölbaşı xx

Gol: 90. Dakika İbrahim Has (Diyarbekirsor)

Sarı Kart: Yusuf Tekin, Atakan Cidam, Vahap Aydemir, (Manisaspor) Enes, Ethem, Ferhat Çoban, Maksut Birben, Can Sayar (Diyarbekir)