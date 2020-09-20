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Misli.com 3. Lig: Manisaspor: 0 Diyarbekirspor A.Ş.: 1

MANİSA HABERLERİ  | 20.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisaspor kendi evinde Diyarbekirspor A.Ş.’ye 1-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Önsal xx, Furkan Kocayıldız xx, Cem Harman xx
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni xx, Emir Tahir Koşan xx, Umut Kezgin xx, Muhammed Furkan Kaplan xx, Yusuf Tekin xx, Atakan Cidam xx (Dk.88 Eray Göl ?), Vahap Aydemir xx, Bilal Budak xx, Cevdet Enes Varbil x (Dk.46 Aykut Yüce x), Gökhan Yılmaz xx (Dk.68 Enes Ok x), Anıl Bozkurt xx
Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş xx, Barış Sağır xx (Dk.78 İbrahim Has xx), Enes Keskin xx, Alpay Cin x (Dk.46 Okan Dernek x), E.Can Sayar xx, Reşo Akın xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben xx, Ethem Pülgir x (Dk.46 Mustafa Pınar x), Mustafa Emre Can xx, M.Fuat Gölbaşı xx
Gol: 90. Dakika İbrahim Has (Diyarbekirsor)
Sarı Kart: Yusuf Tekin, Atakan Cidam, Vahap Aydemir, (Manisaspor) Enes, Ethem, Ferhat Çoban, Maksut Birben, Can Sayar (Diyarbekir)

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