Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Lig statülerine göre ilk karşılaşmalar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak.

Rövanş müsabakaları 10 Mayıs'ta yapılırken yarı final maçları 15 ve 19 Mayıs, final karşılaşmaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak maç programı şöyle:

1. Grup

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928

16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor

2. Grup

16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor

16.00 Yomraspor-Fethiyespor

3. Grup:

16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor

20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu

4. Grup:

16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor



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