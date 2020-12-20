3. Lig: Fethiyespor: 4 - Halide Edip Adıvarspor: 0

Misli.com 3. Lig 2. Grup 14 hafta maçında Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’u 4-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Bilal Köseoğlu xxx, Metin Yalçın xxx, Aykut Yılmaz xxx
Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, Berkay xxx (Kutay dk. 84 x), Anıl Gir xx (Anıl Arıcıoğlu dk. 59 xx), Cemal xxx, Yakup xxx (Yasin dk. 83 ?), Mehmet xxx, Fatih xx (Turgay dk. 89 ?), Serkan xx, Ali Han xxx (Bülent dk. 89 ?), Hayrullah xxx
Halide Edip Adıvarspor: Tunahan x, Necati x, Çağatay x (Recep dk. 90 ?), İbrahim x (Alparslan dk. 80 ?) Oğuz x, Said x, Tugay x, Erdem x, Şemsettin x, Bülent Üçüncü xx, Sezer x (Murat dk. 37 x)
Goller: Ali Han (dk. 22), Yakup (dk. 35 ve 80), Anıl Arıcıoğlu (dk. 64) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Berkay (Fethiyespor), Necati (Halide Edip Adıvarspor)