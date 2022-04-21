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Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılacak

21.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar yarın yapılacak

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 1-4 Etabı'nda heyecan, yarın oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4'lük etabı, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-VakıfBank arasında oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİHTÜRÜSAATMAÇSALONYarın1. maç15.00Türk Hava Yolları-VakıfBankBurhan Felek VestelYarın1. maç20.30Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı DynavitBurhan Felek Vestel25 Nisan Pazartesi2. maç15.00VakıfBank-Türk Hava YollarıVakıfBank25 Nisan Pazartesi2. maç20.30Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OpetEczacıbaşı27 Nisan Çarşamba3. maç (Olursa)15.00VakıfBank-Türk Hava YollarıVakıfBank27 Nisan Çarşamba3. maç (Olursa)20.30Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OpetEczacıbaşı- Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. İki maçı alan takım finale yükselecek.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselecek, kaybeden takım 3/4'lük maçları oynayacak.

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