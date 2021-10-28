Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.15 Karayolları-Türk Hava Yolları (Başkent Voleybol)

30 Ekim Cumartesi:

14.30 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Voleybol)

15.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Bolu Karaçayır)

17.00 Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta (Aksaray)

18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)



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