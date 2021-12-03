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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

03.12.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisar Belediyespor: 85 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 86

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 10. haftasında normal süresi 74-74 berabere biten karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor'u 86-85 yendi.

Akhisar Belediye Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Akhisar Belediyespor, devreyi de 41-36 üstün geçti. Üçüncü periyotta aradaki farkı 10 sayıya (54-44) kadar çıkaran rakibi karşısında son bölümde etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodu 56-55 galip bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü periyot 74-74 eşitlikle tamamlandı. Birinci uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 86-85 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor 7. galibiyetini alırken, Akhisar Belediyespor 10. maçında da galip gelemedi.

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