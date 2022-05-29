İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Samsunspor, Mamak Belediyespor'u 89-87 yenerek

Samsun'daki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 22-20 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına da 44-42 üstün girdi. Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü çeyreğini Mamak Belediyespor 63-62 önde kapatırken, normal süre konuk ekibin son saniye basketiyle 84-84 tamamlandı.

İki takımın da hücumda istediği performansı sergileyemediği ilk uzatma bölümünün ardından Samsunspor, rakibine 89-87 üstünlük kurdu ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin ilk maçını Mamak Belediyespor, deplasmanda 90-78 kazanmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç 1 Haziran Çarşamba günü Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.



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