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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

18.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beysu Konyaspor Basketbol: 75 - Samsunspor: 66 - Beysu Konyaspor Basketbol, seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan Gönen

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 6, Mert Konuk 2, Morgan 18, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 9, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 3, Ogbeide 10

Samsunspor: Utku Saraloğlu 3, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 6, İzzet Türkyılmaz 11, Ercan Bayrak 2, Mert Ali Sert 8, Friday, Burak Eşlik 4, Ege Yaşar 10, Frazier 10, Göktuğ Baş 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Beysu Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı 9 sayı farkla kazandı.

Beysu Konyaspor Basketbol, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

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