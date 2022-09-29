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MİT, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristi silahlarıyla yakaladı

29.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalanan teröristlerden birinin, PKK elebaşlarından Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu öğrenildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de güvenlik güçlerine eylem amacıyla terör örgütü PKK tarafından görevlendirilen, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın korumasının da arasında olduğu 3 teröristi Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin 3 mensubunun, Suriye'de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rıfat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba köyü güzergahı üzerinden Amanoslar'a intikal etmeyi planladığını belirledi.

MİT ekiplerinin takibindeki "Adnan Piro" kod adlı Ferhad Edemen, "Bahtiyar" kod adlı Ozan Tunç, "Çem Riha" kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rıfat'tan hareket ederek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ulaştı.

Teröristler, kimliğini gizleyen Suriye Milli Ordusu mensuplarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanından Afrin şehir merkezi girişine getirildi.

MİT ekipleri Afrin-Azez kara yolu üzerinde 3 teröristi silah ve teçhizatlarıyla yakaladı.

Teröristlerden Mehmet Kaykır'ın 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol sorumlusu olduğu, Ferhad Edemen'in 2010'da PKK’ya katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Amonoslar'da sözde kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Terörist Ozan Tunç'un ise 2014'te PKK'ya katıldığı, suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu belirlendi.

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