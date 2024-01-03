MİT tarafından çökertilen DEAŞ hücresinin saldırı için keşif görüntüleri ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Türkiye’deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ’ın eylem hücresi çökertilmiş, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 39 adrese eş zamanlı yapılan baskında Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalanmıştı.

Sansasyonel eylem hazırlığı sırasında güvenlik ve istihbarat birimlerince çökertilen hücredeki DEAŞ üyelerinin TEM Şubedeki sorgusu tamamlandı. Aralarında hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen “Abu Yakin El- Iraki” kod adlı Micbel El-Şuveyhi, “Ebu Leys” kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim ve “Abdullah El Cumeyli” kod adlı İyheb El-Ani’nin de bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

TERÖR ŞÜPHELİLERİN KEŞİF VE GÖZETLEME YAPTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Söz konusu hücre üyeleri ile birlikte diğer DEAŞ üyelerinin, Selman-ı Farisi Taburu adlı Türkiye’deki yapıda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca Türkiye’deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığında olan DEAŞ şüphelerinin keşif ve gözetleme görüntüleri ortaya çıktı. Terör örgütü içindeki yapıda sözde “istihbarat sorumlusu” olarak faaliyet gösteren Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim’in ülkedeki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak‘ın Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Düzenlenen zincirleme operasyonla çökertilen hücre üyelerine ait çok sayıda dijital materyale el konulurken, keşif ve gözetlemeye ait güvenlik kameraları dikkat çekici bulundu. Saldırı talimatının örgütün hangi kolundan geldiği araştırılırken, sorguda çözülen hücredeki kilit isimlerden Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani’nin ilk ifadelerinde, DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de örgüt içindeki faaliyetleri ve ülkede DEAŞ bağlantılı kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştıkları öğrenildi. Çapraz sorguda çözüldükleri anlaşılan hücre üyeleri ile ilgili görüntülerin, tasarlanan eylemin öncesindeki keşif görüntüleri olduğu aktarıldı.

Diğer yandan adliyeye sevk edilen örgüt üyelerinin 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli için “ev hapsi” uygulanırken, 4 DEAŞ zanlısı hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildiği aktarıldı.

