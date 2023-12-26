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MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusu Mehmet Şefa Akman’ı etkisiz hale getirdi.

26.12.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman’ı etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusu Mehmet Şefa Akman’ı etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Teröristin yeri MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi
MİT, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kod adlı teröristin Türkiye’ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi.

UYGUN ŞARTLARIN OLUŞMASI İLE DÜZENLENEN OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun şartların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT’TEN TERÖRÜ KAYNAĞINDA BİTİRME MESAJI

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

BAHOZ ZAGROS KOD ADLI MEHMET ŞEFA AKMAN

Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Terörist Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

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