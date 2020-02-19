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MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 19.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda, tanık eski polis S.A. ile M.K'nin etkin pişmanlığa dair beyanları ve meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların tutukluluğa ilişkin savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve iddia makamının esas hakkındaki mütalaasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

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