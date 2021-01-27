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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılanmasına başlandı

27.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılanmasına başlandı

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 5'er ay hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9'u firari 18 "sivil imamı"nın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan K.K.K, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler mahkeme başkanı tarafından okundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.K.K, "Dosya kapsamındaki yazılı savunmamı tekrar ederim. Gelen belgelerden aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, firari Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına, diğer sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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