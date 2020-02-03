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Mithat Özcaner: “Mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz”

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:35 | Son Güncelleme

Yüksekova Belediyespor Sportif Direktörü Mithat Özcaner, ligin 16.

Yüksekova Belediyespor Sportif Direktörü Mithat Özcaner, ligin 16. haftasında konuk ettikleri Cizre Serhat Spor’a 1-0 mağlup olmalarından dolayı taraftardan özür diledi.
Bölgesel Amatör Ligi (Bal) 1. Grup’ta mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, ligin 16. haftasında sahasında Cizre Serhat Spor’u konuk etti. İlçe stadyumunda oynanan maç, saat 13.00’da başladı. Kıyasıya rekabetin olduğu maçta ilk yarı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda yine üstünlüğü elden bırakmayan Yüksekova Belediyespor, 80. dakikada rakip takımın attığı golle 1-0 yenildi.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yüksekova Belediyespor Sportif Direktörü Mithat Özcaner, "Bitlis galibiyetinden sonra kendi sahamızda Cizre Serhat Spor’u ağırladık. Takımımız oyuna iyi başladı ve ilk yarıda yakaladığımız net pozisyonları maalesef değerlendiremedik. 90 dakika boyunca oyun hâkimiyetimiz tamdı ve baskı yapan taraftık. İleriki haftalar için umut verici bir oyun vardı, ancak gol bulamadık. Futbolcu kardeşlerimizin kötü zemin üzerinde azmi ve mücadelesi istediğimiz düzeydeydi. Daha da iyi olmak için çalışıyoruz. Bizleri tribünde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz ve mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz" dedi.
Özcaner, Kadınlar 3. Lig’de mücadele eden kadın futbol takımlarının Ağrı’da oynadıkları maçtan galip ayrıldığını da belirterek, “Takım Teknik Sorumlusu Metin Kandaş hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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