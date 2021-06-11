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MİT'in nokta operasyonu ile KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi

11.06.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır'ın kırmızı bültenle arandığı öğrenildi - Adır'ın, faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda, KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a yönelik operasyon düzenlendi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

- Sofi Nurettin ve Selman Bozkur'dan sonra üçüncü sözde üst düzey örgüt üyesi

Güvenlik güçleri, geçen ay mayıs ayında düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed’i etkisiz hale getirmişti.

Haziranın ilk haftasında düzenlenen operasyonda ise PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ölü ele geçirilmişti.

KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır, son dönemde etkisiz hale getirilen üçüncü sözde üst düzey terörist oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün Mahmur'u "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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