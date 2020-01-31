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Miting, afiş ve pankart alanları belirlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Kaymakamlık tarafından 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun ilgili maddeleri gereğince her yıl belirlenen miting alanları, yürüyüş güzergahları, afiş ve pankart asılacak yerler bu yıl da değişmedi.Muratlı Belediye Başkanlığı, Baro Temsilciliği, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği, Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği ve Diyanet-Sen İlçe Temsilciliği’nin görüşü alındı.

Miting, afiş ve pankart alanları belirlendi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Kaymakamlık tarafından 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun ilgili maddeleri gereğince her yıl belirlenen miting alanları, yürüyüş güzergahları, afiş ve pankart asılacak yerler bu yıl da değişmedi.
Muratlı Belediye Başkanlığı, Baro Temsilciliği, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği, Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği ve Diyanet-Sen İlçe Temsilciliği’nin görüşü alındı. Buna göre; Muratlı ilçesinde afiş ve pankart asılacak olan yer olarak Mustafa Kemal, Atatürk ve 100. Yıl Caddesi’nde bulunan elektrik direkleri, açık hava miting alanı olarak Hürriyet Meydanı, yürüyüş güzergahı, toplanma ve dağılma alanı olarak da Hürriyet Meydanı’ndan (toplanma alanı) Nazım Sav Caddesini takip ederek Hurşit Kuyu Caddesi’nin kesiştiği yer (dağılma alanı) olarak belirlendi.
Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, miting alanları ve yürüyüş güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler ile ilgili gerekli duyuruyu halka yaptı.

Miting, afiş ve pankart alanları belirlendi

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