"Mitolojik ada" ziyaretçilerini ağırlıyor

Adaya genellikle her yıl haziranda başlayan tekne turları, bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak temmuzda yapılmaya başlandı.

Giresun Adası'na günlük tur düzenleyen tekne ile ulaşım sağlanıyor. Ada ziyaretleri hava şartlarına göre ekim ayına kadar gerçekleştirilebiliyor.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adası'nda karabatak ve martıların yuvaları ile üreme alanları gözlemlenebiliyor. 39 dönüm alana sahip ada, doğasıyla da dikkati çekiyor.

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl, geçmiş yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tedbirler kapsamında ziyaretçilerden maske takmaları, ayrıca hem ulaşım sırasında hem de adayı gezerken sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Giresun Adası'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru işleminin ardından ise çalışmalar devam ediyor.

Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen ve Giresun Adası'nı gezen Yasemin Dalkıran, AA muhabirine, adayı ilk kez gezdiğini söyledi.

Hem turistik gezi hem de adanın tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla tura katıldıklarını ifade eden Dalkıran, "Gayet güzel bilgiler aldık adayla ilgili. Buraya gelince görülecek ilk yerlerden birisi Giresun Adası, tavsiye ederim. Milattan önce kurulan yapılar, kuşların yaşamı ilgimi çekti." dedi.

Ayhan Dalkıran ise adayı hep uzaktan gördüklerini ancak ilk defa gezdiklerini belirterek, "Bu sene açılınca geldik. El değmemiş yerler. Tarihi korumak için biraz bir şeyler yapılması gerekiyor. Rehber arkadaşlar adanın tarihi anlatıyorlar. İsteğim buranın daha güzel bir yer haline getirilerek yurt dışına da tanıtılması." diye konuştu.