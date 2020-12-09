Mitsubishi Electric, 4. Ege Ekonomik Forumu'na katıldı

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, etkinlik kapsamında, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazar Vahap Munyar'ın moderatörlüğündeki "Yüksek Teknoloji Temelli Üretim Ekosistemi" panelinde katılımcılarla bir araya gelen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, dijitalleşme, yapay zeka ve robot teknolojileri konusunda üretime sağladıkları teknolojileri aktardı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği 4. Ege Ekonomik Forumu 'na katılarak dijital fabrikalarla ilgili güncel bilgileri ve markanın otomasyon ve akıllı üretim teknolojileri alanındaki çalışmalarını paylaştı.

"Yatırımdan önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak hattın ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyoruz. Bu sayede esnek ve verimli bir üretim mümkün oluyor. Aynı zamanda insan ve robotların iş birliğiyle çalıştığı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu doğrultuda ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz.

Geçen sene Türkiye'nin önde gelen elektronik eşya üreticilerinden birinin üretim hattında robotlarımız ve iQ Platform PLC'lerimiz ile 'dijital ikiz' uygulaması gerçekleştirdik. Dijital ikiz uygulamamız sayesinde gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve verim kattık. Dijital ikiz simülasyonu sayesinde bir fabrikanın tasarım süreçleri kısalıyor ve simülasyon hassasiyeti daha da iyileştiriliyor. Şu anda başka bir sektördeki önemli bir markada da benzer bir proje üzerinde çalışıyoruz."

- "Maisart teknolojisiyle fabrikalarda verimlilik artıyor"