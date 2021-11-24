Mitsubishi Electric, e-F@ctory ile üretim hatlarını Sanayi 4.0'a hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve gelişmiş robot teknolojileriyle üretim hatlarını Sanayi 4.0'a hazırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, köklü inovasyon mirasını ve deneyimini sektör temsilcileriyle paylaşmaya devam eden Mitsubishi Electric, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları ve Dijital Dönüşüm Yönetimi Sempozyumu'nda da çok sayıda sektör paydaşıyla bir araya geldi.

Dijital endüstri ve dönüşüm konularında fikir, başarı öyküleri, deneyimler, gelişmeler ve öngörülerin paylaşılması için organize edilen sempozyumda Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Fabrikaların Dijital Dönüşümü ve İleri Robot Teknolojileri" isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada programda yaptığı sunuma yer verilen Bizel, üretim bantlarındaki alışılagelmiş konvansiyonel yöntemlerin geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"e-F@ctory konseptimiz, fabrikalardaki tüm mevcut nesnelerin birbiriyle etkileşimde olmasını ve gerçek zamanlı olarak eşleştirilmesini sağlıyor. Bu konseptin temelinde birçok analitik ve yapay zeka alt yapısı mevcut. İlgili fabrikanın içinde fiziksel bir üretim bandı, sanal bir portalda ise birebir ve gerçek zamanlı olarak çalışan bir simülasyon bulunuyor. Fiziksel üretim bandında ürettiğimiz robotlar, sensörler, paneller, PLC’ler, hibrit cobotlar ve diğer birçok teknolojimiz yer alıyor. Sanal portalda ise tüketicinin yaşamsal döngü içinde geçirdiği değişimlere göre gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabilen, esnek bir fabrika bulunuyor. İçinde yapay zeka teknolojilerinin olduğu bu fabrika entegrasyonu, tüketicilerin değişen beklenti ve satın alma reflekslerine göre esnek bir form kazanabiliyor."

Bizel, fabrikaların içindeki her bir aygıtın kendine özgü sesler çıkardığını ve bunların anlamlandırıldığında fabrikalardaki esnekliğe katkı sağladığını ifade etti.

Mitsubishi Electric olarak fabrikalardaki ekipmanların çıkardığı titreşimleri değerlendirip raporlayan bir ses analizi programı kullandıklarını aktaran Bizel, "Bu sayede yeni endüstri çağında yapay zeka ile ürün-yaşam döngüsünü esnek hale getiriyoruz. Yapay zeka teknolojileriyle elde ettiğimiz bu veriler, farklı faaliyet alanları için tüketiciyi anlayabilme özgürlüğü sunuyor. Örneğin, evlerimizde kullandığımız çamaşır makineleri artık kullanıcılarla iletişim kurabilecek ve kullanım şekline kendi kendine karar verebilecek. Hatta bu teknoloji IoT sayesinde üst komşunun çamaşır makinesiyle arada insan olmadan iletişime geçebilecek ve tecrübelerini paylaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

