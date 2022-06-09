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Mitsubishi Electric, geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu

09.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric, geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, İstanbul Gedik Üniversitesi Career Goals'22 etkinliğinde gençlere teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri aktardı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket, sadece imza attığı teknolojilerle değil, aynı zamanda katıldığı etkinliklerle de sektöre ve geleceğin profesyonellerine katma değer sağlamaya devam ediyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, son olarak İstanbul Gedik Üniversitesi Career Goals '22 etkinliğinde geleceğin dünyasında rol alacak gençlere dijital dönüşümün yarattığı etkileri, teknolojik süreçleri ve bu alandaki deneyimlerini aktardı.

- "Yapay zekanın hızını yakalayabilenler geleceğin oyun kurucuları arasında yer alabilirler"

Açıklamada, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sunumdaki değerlendirmelerine yer verilen Bizel, her endüstri evresini tetikleyen temel faktörlerin farklı olduğunu belirtti.

Bizel, "Buharlı üretimden yapay zeka destekli üretime uzanan süreçte birçok aşamayı geride bıraktık. Artık dijitalleşmenin sınırları ile değil, sınırsızlığı ile karşı karşıyayız. Bugün günlük hayatımızı ve fabrikaları dijital dönüşümün etkilerinden ayrı tutmamız mümkün olmuyor. Dolayısıyla şu an yaşadığımız hayatın dijital bir ikizi olduğu gerçeğini kabul etmeli ve bu vizyon çerçevesinde yeni endüstri çağının dinamiğini yakalamalıyız. Yüz ifademiz, kalp atış hızımız ya da vücut sıcaklığımızdan ne istediğimizi anlayan teknolojilerle fabrikada kişiselleştirilebilir hizmetler için esnekleşen üretim hatlarına kadar her alanda bu dinamikler geçerli. Bu noktada, ancak yapay zeka ve dijital altyapıların ulaşabileceği sınırsız hızı yakalayanlar geleceğin oyun kurucuları arasında yer alabilirler." ifadelerini kullandı.

- "e-F@ctory konseptimiz, üretimi dijitalleşmek üzerine kurgulandı"

Mitsubishi Electric’in geleceğin fabrikalarını bugünden inşa etmeyi sağlayan teknolojilerine de değinen Bizel, şunları kaydetti:

"Sanayi 4.0'a yanıt olarak geliştirdiğimiz e-F@ctory konseptimiz, üretimi dijitalleşmek üzerine kurgulandı. Fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getiren bu konseptimiz, üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayarak fabrikaları dijital dönüşüme entegre ediyor. Bu konsept, aynı zamanda dijital bir simülasyon programı da sunuyor. Üretim hattının dijital ikizinde gerçekte yapılmak istenen üretim sadece parametre değiştirilerek simüle edilebiliyor, hedeflenen üretim ve ne kadar verimle çalışılacağı fiziksel olarak üretime başlamadan görülebiliyor. MAISART adını verdiğimiz yapay zeka teknolojimiz ise fabrikanın içindeki katmanların arasına entegre ediliyor, zorlu ve komplike üretim süreçlerinde hiçbir aşama bozulmadan üretimin devam edebilmesi ve insan gözünün algılayamayacağı birçok gerçekliği algılayabilmesi sağlanıyor. Dijital sanayi ekosisteminde bir diğer teknolojimiz ise iş birlikçi ve yapay zeka destekli robotlarımız. İnsan ve robot etkileşimi üzerine geliştirilen MELFA ASSISTA robotlarımız, insan iş gücünü asiste ederek hibrit bir çalışma ortamı yaratıyor."

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