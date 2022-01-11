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Mitsubishi Electric'in MELSEC PLC sistemiyle üretim süreci robotize ediliyor

11.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric, MELSEC akıllı PLC serisiyle fabrikalardaki haberleşme ve veri alışverişi için entegre iş çözümleri sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yüksek hızlı işlemciye sahip akıllı MELSEC PLC'nin (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) gelişmiş ürün grubu ve network sistemleriyle yüksek performanslı çözümler sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, otomasyon sistemlerinin temel yapı taşlarından biri olan PLC sistemleri, endüstri ekosisteminin her noktasında önemli avantajlar sağlıyor.

Elektriksel gürültü, sıcaklık farkı ve mekanik darbe gibi pek çok soruna karşı dayanıklı olarak geliştirilen PLC'ler, kısa sürede daha çok ve kaliteli ürün üretme, üretim esnasında hata oranını minimize etme ve üretim döngüsünü standardize edilmiş kriterlere göre tamamlamada belirleyici bir rol üstleniyor.

Geleceği şekillendiren teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek otomasyon alanında farklı bir noktada konumlanan Mitsubishi Electric, yüksek hızlı işlemciye sahip MELSEC PLC'nin gelişmiş ürün grubu ve network sistemleriyle yüksek performanslı çözümler sunuyor.

Yeni endüstri çağında operasyonel süreçlerden üretimsel proseslere kadar her aşamayı robotize etmeyi mümkün kılan PLC'ler, binlerce röleli devrenin hayatlardan çıkmasını sağladı. Bugün, insan iş gücünü neredeyse yarı yarıya indiren akıllı PLC sistemi, fabrikalarda bulunan üretim hatlarını oluşturan robot, taşıyıcı bant ve pnömatik ekipman gibi makinelerin elektromekanik kontrolü için maksimum performans sunuyor.

Fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, MELSEC PLC serisiyle endüstriyel otomasyon dünyasına yeni bir soluk kazandırıyor. Şirketin Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory yaklaşımının en önemli ögelerinden biri olan MELSEC PLC serisi, fabrikaların dijital dönüşüm yolculuklarındaki kritik duraklardan biri olmayı başarıyor.

- Gelecek nesil otomasyon ortamları için yeni bir bakış

Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olan ve dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar hayata geçiren Mitsubishi Electric, MELSEC akıllı PLC serisiyle fabrikalardaki haberleşme ve veri alışverişi için entegre iş çözümleri sunuyor.

MELSEC PLC serisiyle otomasyon standartlarını belirleyen şirket, gelecekteki talep ve beklentileri karşılamak için ileriye dönük olarak çalışıyor. Yüksek performansıyla seri üretimde hataları minimize eden MELSEC PLC'ler, gelecekte oluşabilecek değişikliklerden de etkilenmeyen, gelişmelere uyum sağlayan esnek bir mekanizma sunuyor.

Konvansiyonel yöntemlere göre daha üst seviyede otomasyon sağlayan, daha uzun süre bakım yapmadan çalışabilen ve daha az yer kaplayan MELSEC PLC serisi, gelecek nesil otomasyon ortamları için yüksek katma değer yaratıyor.

- Üretim bandında pek çok değişkenin denetimi bir arada

Endüstrinin her alanında kendine yer edinen MELSEC PLC serisi, motor ve vanaların konumlarından arıza durumunun kontrolü, arızalanan parçaların yerine yedek parçanın otomatik olarak devreye girmesi, üretim bandında çalışan makinelerin sırasının belirlenmesi, ekipmanlarla ilgili veri toplanması ve sıcaklık, basınç, nem, hız, ağırlık gibi değişkenlerin denetlenmesi gibi pek çok alanda kullanılıyor.

FA ve IT entegrasyonu sağlayan MES Interface modülleri, üretim sahasından toplanan her verinin doğrudan IT sistemine aktarılmasını ve gerektiğinde dünyanın her yerinden bu verilere erişilmesini sağlayarak üretkenliği ve kaliteyi artırıyor.

MES Interface modülü kullanılarak PLC veri tabanına doğrudan erişim sağlandığı için sistem konfigürasyonu kolaylaşıyor ve sistem maliyeti azalıyor. Ayrıca, bir programlama gerektirmeden ayarlama yapılabilmesi de sistem kurulum ve mühendislik zamanını en aza indiriyor.

Mitsubishi Electric, MELSEC PLC serileri dışında 3. parti ürünlerden de veri alma imkanı sağlayan MES Interface modülü, desteklediği birçok veri tabanı ile de IT server'larına erişimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Akıllı MELSEC PLC serisi, yeni teknolojileri sayesinde eskisine göre 16 kat daha hızlı hareket kontrolü imkanı sağlıyor. Yeni nesil Ethernet teknolojisi sayesinde veriler hem bağlı olduğu sistemlerle hem de diğer modüllerle hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde haberleşebiliyor.

Mitsubishi Electric, bu haberleşmeyi 1 Gigabit hızında endüstriyel bir iletişim networkü olan TSN teknolojisi destekli CC-Link IE TSN networkü ile sağlıyor.

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