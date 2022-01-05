Mitsubishi Electric'ten Enerji Tasarrufu Haftası'nda "dünyanın geleceği için dönüşüm şart" mesajı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirket olarak enerjiyi koruyan ve enerji üreten bir toplumun oluşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, salgınla birlikte önemi bir kez daha anlaşılan doğa dostu üretim anlayışıyla çalışıyor. Bireysel iklimlendirme sistemlerinden endüstriyel klimalara, dijital üretim çözümlerinden robot teknolojilerine kadar her alanda enerji verimliliğini işinin temeline alan şirket, 100. yılını kutladığı 2021'de uzun vadeli çevre vizyonu hedeflerine ulaşarak bu konudaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmelere yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, sıradaki amaçlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir bir dünya için enerji verimliliğini artıracak çevresel girişimlere hız vereceklerini vurgulayan Saraçoğlu, pek çok alanda olduğu gibi üretimde de enerji verimliliğine yönelik geliştirilen çözümlerin artması gerektiğini kaydetti.,

Saraçoğlu, dünyanın büyük bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandeminin yarattığı en güçlü etki, doğaya ne kadar ihtiyacımız olduğu yönünde. Bu noktada, 'sınırlı kaynakları sorumlu tüketim' bakış açısıyla ele almak zorundayız. Mitsubishi Electric olarak 'Daha İyisi İçin Değişim' felsefemiz kapsamında sınırlı kaynakların en efektif şekilde kullanılması için çalışıyor ve doğal kaynakları küresel önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Sanayi 4.0'a yanıtımız olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Türkiye'de üstün teknoloji ve enerji verimli ürünlerimizle otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda rol alıyoruz. Ayrıca, otomasyon teknolojilerimizle dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde de yer alıyoruz. Şirketimiz, son olarak enerji verimliliğinin ve kesintisizliğin büyük önem taşıdığı veri merkezi soğutma alanında güvenilirlikten ödün vermeden esnek ve hızlı modüler MULTIDENSITY ürünüyle kolay işletim imkânı tanıyan soğutma sistemleri geliştirmeye başladı."

- "Yeşil binalar adına bütünsel çözümler sunuyoruz"

Birleşmiş Milletler tarafından 2016-2030 döneminde ulaşılmak üzere belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Saraçoğlu, "Belirlenen hedefler kapsamında en çok üzerinde durduğumuz konu ise ‘ucuz ve temiz enerji’, yani herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak. Bunun için enerji tüketiminin ilk sırasında yer alan sanayide enerji verimliliği yaklaşımı kritik öneme sahip. Özellikle konutlar, ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde de tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi gerektiği için yeşil binalar adına bütünsel çözümler sunuyoruz. Bu hedeflerden ilham alarak geleceğin toplumunu yaratmaya kararlı olduğumuz için iklimlendirme sistemleri başta olmak üzere bina yönetim sistemleri, elektrik sistemleri, asansörler ve yürüyen merdivenler özelinde çevreci çözümler sunuyoruz. Örneğin, elektrik sisteminin stabilitesini ve kullanıcıların güvenliğini sağlayan otomatik şalterimiz, enerji tüketimini optimize ediyor ve tasarruf için gerekli verileri sağlıyor. Yürüyen merdiven teknolojimiz, binanın ömrü boyunca sorunsuz çalışarak daha az hizmet dışı kalma süresi ve arıza çağrısı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, ürün kullanımı ve üretimde sera gazı (CO2) emisyonlarının azaltılması amacıyla sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son gelen rakamlara baktığımızda, global olarak karbon salımını azaltma hedefimizin çok üstünde başarılar elde ediyoruz. Örneğin, ürünlerimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarında 2001 mali yılına göre yüzde 36'lık bir azalma elde ettik. Aynı şekilde üretim operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonları açısından ele aldığımızda geçmiş yıllara oranla yaklaşık yüzde 56'lık bir azalma sağladık. Nihai atık yok etme oranıyla ilgili olarak çok etkili sonuçlar elde ettik. Su tüketimini de 2011 mali yılı seviyesine göre yüzde 20 oranında azaltarak başlangıç hedefimizin tam 2 katına ulaştık. Tüm bu başarıların arkasında ise teknolojik yenilikler ve yüksek enerji verimliliğine sahip sistemlerin geliştirilmesi yer alıyor. Aynı şekilde devam ederek Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 hedeflerimiz kapsamında 2050'ye kadar neredeyse sıfır karbon salımını amaçlıyoruz."

- İklimlendirme sektöründe enerji tasarruflu teknolojileriyle dikkat çekiyor

Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric olarak konut, ofis ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinde yüksek düzeyde enerji verimliliği sağladıklarını aktararak, "İklimlendirme sektörü hem bireysel hem de endüstriyel olarak enerji tüketiminin yoğun olduğu bir alan. Dolayısıyla geleneksel yaklaşımlar ve teknolojilerle tam verim elde etmek mümkün değil. Biz tüketicilerimize yapay zeka teknolojileriyle desteklenmiş ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşım sergileyen bir ürün yelpazesi sunuyoruz. A+++ sınıfına ulaşan Legendera serisi, A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi klimalarımızla konutlarda ısıtma alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Aynı zamanda HareME serisi duvar tipi klimalarla ise düşük CO2 eş değeri ile çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz. Çevre dostu R32 soğutucu akışkan kullanılan serimizde, yüksek sezonsal verimlilik değerleri ve düşük enerji tüketimine imkan tanıyoruz. Hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunmanın ötesinde yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle hareket ediyor ve klima alanında yüzde 94'e varan geri dönüşüm oranıyla fark yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Daha yeşil ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek istiyoruz"

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, sıfır enerjili bina konseptinin yaygınlaştırılması için şirketin yeni bir merkez kurduğunu, 38 milyon dolarlık yatırımla SUSTIE tesisini Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri AR-GE Merkezi'nde hayata geçirdiğini bildirdi.

Tesisin isminin; enerji tasarrufu ile işçi sağlığı ve konforunu araştıran, gösteren ofis fikrini ifade etmek için "sürdürülebilirlik" ve "enerji" kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu aktaran Saraçoğlu, tesisin, giderek yaygınlaşan sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinin geliştirilme ve test aşamalarını büyük oranda kolaylaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Saraçoğlu, "Tesiste enerji tüketimini ve insan konforunu dengeleyen bir bina işletim planı oluşturmak için klima ve aydınlatma gibi yapı elemanlarında Mitsubishi Electric'in tescilli AI teknolojisi MAISART ve sıfır enerjili bina işletim teknolojisi kullanıldı. Bu çalışmalarla daha konforlu, enerji açısından verimli iç ortamların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Yıllık bazda sıfır veya neredeyse sıfır net birincil enerji tüketimi olan bir bina anlamına gelen Net Sıfır Enerjili Bina için çığır açan inovatif adımlar atarak daha yeşil ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek istiyoruz. Bu tesiste kullanılan yeni sıfır enerjili bina işletim teknolojisi, standart birincil enerji tüketimini ilk yılda yüzde 115 oranında azalttı. Konuyla ilgili aldığımız son verilere göre, Net Sıfır Enerji Test Tesisi SUSTIE, yıllık çalışma enerjisini yüzde sıfırın altına düşürdü. Bu, merkezin tükettiğinden daha fazla enerji ürettiği anlamına geliyor. Bu veriler, son derece konforlu ve üretken bir çalışma ortamı sağlayan teknolojilerin yoğun kentsel alanlarda bile kendi enerjisini kendi üreten sürdürülebilir yapıların inşasının mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Çevre dostu teknolojileri desteklemek için WIPO Green partneri oldu

Ekolojik hassasiyeti teknolojik gelişmelerden bağımsız düşünmediklerini ve bu kapsamda fikri mülkiyet girişimlerinin çok değerli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Şirket olarak küresel fikri mülkiyet girişimlerine ayrı önem veriyoruz. Şirketimiz, son olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO'nun 2 Mart 2021 tarihli duyurusuna göre 2020 yılı uluslararası patent başvurularında Japonya'da birinci, küresel çapta ise üçüncü oldu. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında da WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle dahil olduk. Bu sayede çevre dostu teknolojilerimizi açık inovasyonu desteklemek için de kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraçoğlu, şirketin yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerinin global ölçekte değer gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası kar amacı gütmeyen CDP, iklim değişikliği faaliyetleri konusunda gösterdiği başarıdan ötürü şirketimize en yüksek sıralama olan A Listesi'nde yer verdi. Mitsubishi Electric olarak iklim değişikliği kategorisinde 5 kez farklı yıllarda A Listesi'ne girmeyi başardık. Bu başarının arkasında daha iyi bir gelecek sürdürmek için havayı, toprağı ve suyu kalbimizle ve teknolojilerimizle korumayı temel alan Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'ye ulaşma gayretimiz yatıyor. Bu vizyona ulaşmak için ham maddelerin geliştirilmesinden tedarikine, dağıtımdan tekrar kullanıma sokulmasına, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasından üretimdeki emisyonun azaltılmasına kadar her aşamada sürdürülebilir politikalar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz."

Saraçoğlu, şirket olarak enerjiyi koruyan ve enerji üreten bir toplumun oluşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

