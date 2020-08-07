Mitsubishi Electric'ten fabrikaları geleceğe hazırlayan CNC kontrol teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, CNC kontrol üniteleriyle işletmelere ekonomik, hızlı ve hassas üretim imkanı sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlayan şirket, başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok sektörde standartları belirliyor.

Yüksek teknolojili M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleriyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan bu ürünleriyle fabrikalarda esneklik açısından da öne çıkıyor. 3D modellerini istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan seride, operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit görüntüleri alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, ileri teknolojiye sahip yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon desteği dahil olmak üzere toplamda 32 eksen, sekiz iş mili ve sekiz parça sistemine kadar olan sistemleri destekleyebildiğini bildirdi.