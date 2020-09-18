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MKABB Meclis Toplantısı yapıldı

MUŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın birlik başkanı sıfatıyla yönettiği meclis toplantısına ilçe, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Geçen mecliste de dile getirdiğimiz gibi bizim en büyük projemiz ve en büyük çalışmamız olan katı atık toplama tesisimizden hem enerji üretme hem de düzenli depolama alanı oluşturmak üzere malumunuz çalışmaları başlattık.

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın birlik başkanı sıfatıyla yönettiği meclis toplantısına ilçe, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Geçen mecliste de dile getirdiğimiz gibi bizim en büyük projemiz ve en büyük çalışmamız olan katı atık toplama tesisimizden hem enerji üretme hem de düzenli depolama alanı oluşturmak üzere malumunuz çalışmaları başlattık. Hem pandemi süreci hem de Tarım ve Orman Bakanlığında işlemler uzun sürdü. En son Tarım ve Orman Bakanlığı bu arsanın bir kısmının irtifak hakkını kiralama usulü ile bu çalışmayı yapılabileceğini belirtti. Geçen haftada Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşerek 100 dönüm ittifak hakkını aldık. Bugün sabah da Korkut Kaymakamlığıyla görüştük. Firmanın yaklaşık 2 milyon Euro’luk makine ve ekipman temin ettiğini biliyoruz. İnşallah kısa sürede bu şehrimizin ve belediyelerimizin ortak sıkıntı ve kamburu olan vahşi depolama sisteminden de kurtulmuş olacağız. “Bugün Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaretimde bazı belediyelerimizin çöplerini nakil istasyonuna götürmediklerini, uyarılara rağmen bizim kapatmış olduğumuz döküm alanına aktardıkları bilgisini aldım. Bu anlamda belediyelerimiz çöplerini direk nakil istasyonuna götürmeleri konusunda tedbir almaları önemlidir. İnşallah sona doğru geldik. Kümbet’teki tahsis alanımızın içerisinde hem düzenli depolama yerini hem de enerji üretmek için güneş enerji santralini kurmak üzere artık son aşamaya geldik. En son geçen hafta Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmemizden sonra ittifak hakkı da sağlanmış oldu. Bundan sonraki işlemlerde firmanın gerekli kurulumları yapıp hayal ettiğimiz şekilde elektrik enerjisini inşallah üretmek olacaktır. Bu duygularla Katı Atık Belediyeler Birliğimizin meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diler saygılarımı sunarım” dedi.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından 2021 yılı birlik bütçesinin onaylanmasına geçildi. Toplantı meclise havale edilen evrakların ele alınması görüş ve temenniler ile sona erdi.

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