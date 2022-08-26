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MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

26.08.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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