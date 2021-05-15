MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'den düşmeleriyle ilgili, "Bu takımın küme düşmesi mucizeydi, enteresan." dedi.

Ligin son haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Karaman, eksik olmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Bazı yabancı oyuncuların son maç öncesi sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını aktaran Karaman, "Zaman zaman kulüpte bazı şeyler olabilir ama oyuncular ölene kadar mücadele etmek zorunda. Bunu Türk oyuncular yapıyor. En büyük üzüntüm umudun olmadığı bir yerde umut verdik. 'Bu takım düştü' denildi 'Bu takım kesin kurtardı' umudunu verdik. Sonra 5 maç ne olduysa geldi birisi düğmeye bastı karanlıktan aşağı attı bizi." diye konuştu.

Yabancı oyuncuların çok olmasından dolayı kulüplerin zorluk yaşadığını savunan Karaman, şunları kaydetti:

"Yöneticileri, başkanları eleştirmek benim asla yapacağım şey değil. Suçlamak iyi bir şey değil suçu üzerinden başkasına atmak hele hiç doğru değil. Nihayetinde bu yönetim bana güvenip göreve getirmiş iyi bir çıkış yakalamışız. Son 5 haftada 1 puan alamamışız böyle bir şey olabilir mi? Bu takımın küme düşmesi mucizeydi, enteresan."